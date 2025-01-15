押収されたコカインやスーツケース＝15日午前、東京税関羽田税関支署コカイン約15キロ（末端価格約3億7200万円相当）を密輸しようとしたとして、東京税関羽田税関支署は15日、関税法違反（禁制品輸入未遂）の疑いで、カナダ国籍の自称建設業、ディ・パイバ・ブランドン・ネルソン容疑者（25）を東京地検に告発したと発表した。税関によると、告発は8日付。単独の航空旅客によるコカイン密輸の押収量としては全国で過去最多とい