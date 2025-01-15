■テニス全豪オープン女子シングルス2回戦（日本時間15日、オーストラリア・メルボルン）テニスの四大大会の今季初戦となる“全豪オープン”。過去2回制している大坂なおみ（27、世界ランク51位）は2―1（1−6、6−1、6−3）で世界ランキング20位のK・ムチョバ（28、チェコ）を逆転で破り、3回戦進出を決めた。第1セットは相手のサーブや絶妙なドロップショットに対応できず、0−5と主導権を握られ1−6で先取された。第2セット