インフルエンサーのみもれもんが13日（月）、ナイスボディを堪能できる“上アングル”水着ショットを公開した。【別カット3点】上目遣いにキュン、みもれもんの水着姿SNS総フォロワー150万人を超えるインフルエンサーのみもれもん。毎朝、眠気を吹き飛ばす写真を投稿している。みもれもんは13日、「チェンマイのモールで買った水着はかわいいですねぇ ファンクラブにこのシリーズ沢山載せていこっと 三連休あけぇ午後も（レモン）