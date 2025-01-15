40年前、ハガティ家は趣味に特化した損害保険会社を自宅の地下室にて創業。以来、同社は大きく成長を遂げている。【画像】幼いころから車に触れて育ったマキール・ハガティ氏（写真8点）マキール・ハガティ（以下、マキール）には、”禅”な雰囲気が漂っている。深い思案と内省、そして心の均衡を示唆する落ち着いた雰囲気から「神聖」と呼びたくなるほどだ。後のインタビューで彼が聖職に就くことを真剣に考えていたと明かされて