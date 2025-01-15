【星のカービィサウンドスターロッド】 1月25日12時 発売予定 価格：4,180円 プレックスはプレミアムバンダイにて、「星のカービィサウンドスターロッド」を1月25日12時に発売する。価格は4,180円。 本製品は「星のカービィ」に登場する「スターロッド」を再現した玩具。星ブロックの台座が付属し、立てたり寝か