私たちはなぜ眠り、起きるのか？長い間、生物は「脳を休めるために眠る」と考えられてきたが、本当なのだろうか。発売即重版が決まった話題のサイエンスミステリー『睡眠の起源』では、「脳をもたない生物ヒドラも眠る」という新発見、さらには自身の経験と睡眠の生物学史を交えながら「睡眠と意識の謎」に迫っている。（＊本記事は金谷啓之『睡眠の起源』から抜粋・再編集したものです）昼寝をするクラゲ研究室にいると、いろいろ