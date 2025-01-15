ＴＢＳの若林有子アナウンサーが１５日、自身のインスタグラムを更新し、ＴＢＳ系「ラヴィット！」での激変姿をアップした。若林アナは１４日放送の同番組で「アルコ＆ピースの新お悩みアナウンサー変身計画」に出演し、女優・上戸彩風に変身した。放送後、インスタグラムでは「ラヴィット！アナウンサー変身計画ありがとうございました大人っぽくしていただきました！！南波アナと世永アナの個性に圧倒された楽しいロケで