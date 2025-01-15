「ぼく、シマエナガ。」が監修を務めたシマエナガのステーショナリー第二弾が登場！使う度に癒されそうなキュートなラインナップをご紹介します♪シマエナガは、「雪の妖精」とも呼ばれている、白い体に小さな黒い目やくちばしが愛らしい北海道に生息している鳥のこと。そして、「ぼく、シマエナガ。」は、シマエナガの可愛すぎる写真を公開し、話題を呼んでいる写真家「やなぎさわごう」氏が運営するアカウント。X（旧Twitter）