2026年冬に映画公開から25周年を迎える映画『ハリー・ポッター』シリーズと、2024年に連載30周年を迎えた『名探偵コナン』の豪華コラボレーションスペシャルビジュアルが公開された。『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説。同作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が公開され、大ヒットとなった。舞台は、魔法は実在するが、それが一般人には伏せられている世