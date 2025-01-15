『トムとジェリー』の誕生から85周年を迎える2025年2月10日（月）、「TOM and JERRY DINER」が、「シティダイニングくうてん」にて期間限定オープンすることが決定！渋谷での開催に続き博多での開催となる。2023年秋、渋谷で約半年の期間限定にて開催し、さまざまな世代から好評を博した「TOM and JERRY DINER」が、誕生から85周年を迎える2025年2月10日（月）より、人気だった一部のメニューに加え新たなメニューやオリジナルグ