ＮＰＢは１５日、試合時間が入った今季の試合日程を発表。開幕試合は１５分おきにプレーボールがかかる形になった。また７月、８月に屋外球場で行われるデーゲームはゼロとなった。開幕カードはマツダスタジアムで行われる広島−阪神戦が午後６時試合開始。東京ドームで行われる巨人−ヤクルトは午後６時１５分開始となった。さらに横浜スタジアムで行われるＤｅＮＡ−中日戦は午後６時３０分プレーボールと決まった。さらに