ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は１２日、第２話が放送。１話から登場している鬼平・長谷川平蔵宣以（中村隼人）のダサさがネットで話題となっている。後の鬼平となる平蔵は、吉原で見た花魁・花の井（小芝風花）に一目ぼれ。吉原に通うようになり、蔦重（横浜流星）に案内させる。髪の毛の左サイドをひと房たらり。「花の井は通な装いに弱いって聞かされちゃあな」とカッコをつけるが、完全に蔦重はお見通