俳優の橋本環奈さんが主演する連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合、月〜土曜午前8時ほか）。第14週「これがうちの生きる道」（1/13〜1/17）の第74回あらすじを紹介します。第74回（1月16日放送）あらすじ歩（仲里依紗さん）は、渡辺孝雄（緒形直人さん）がカスタムシューズの納期を遅らせたいとチャンミカ（松井玲奈さん）に連絡したことを聞いて、心配で靴店に駆けつける。そこで孝雄は、東北の被災地に靴を送る作業をしていた