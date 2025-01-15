近年、「多様性」という言葉が浸透してきた日本。しかし、ひと昔前までは「みんなと同じ」が当たり前でした。本記事では、中内玲子氏の著書『シリコンバレー式 世界一の子育て』（フローラル出版）より一部を抜粋・再編集して、国際色豊かな幼稚園での経験から、日本の教育の固定観念に疑問を持った理由をみていきましょう。二十数年前の国際幼稚園、園児たちのお弁当「こんなお弁当を持たせるなんて、かわいそうに」今思えば、こ