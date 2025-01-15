女優でフィギュアスケーターの本田望結（２０）が１５日、都内で行われた「私らしくヨーグルト新発見プロジェクト発表会」に出席した。１３日に成人の日を迎えたばかりの本田はヨーグルトを意識したホワイトのワンピースを身にまとい、上品な大人の雰囲気を醸した。普段からヨーグルトを摂取し、美貌マシマシの本田は「夜ご飯のデザートに食べるのが好き。本田家は冷蔵庫の中にヨーグルトコーナーがある。妹がヨーグルトを作る