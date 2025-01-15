櫻坂46の小池美波（26）が14日、ブログを更新し、グループからの卒業を発表した。2月19日発売の11枚目シングル「UDAGAWA GENERATION」の活動をもって卒業。具体的な時期については決まり次第、アナウンスされるという。乃木坂46岩本蓮加、SNSでの画像流出で活動自粛「軽率な行動で…」小池はブログで、「ここ数年で少しずつ櫻坂を少し離れた場所から見守りたいなと感じるようになりました。今はその気持ちがより強くなりました」と