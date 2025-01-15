バターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣は、公式オンラインショップで『シュガーバターの木 炭火ショコラがけサンド』を期間限定で販売いたします。デリケートな全面ショコラコーティング仕立てのため、寒い季節にしか味わえないとっておきのサンド。大切な方への贈り物としてもおすすめの商品です。ぜひ、最後までご覧ください。 炭火ショコラがけサンド 価格:5個