Xの人気アカウント「ぼく、シマエナガ。」監修のオリジナルグッズの第二弾が、1月22日（水）から、一部の郵便局店頭および「郵便局のネットショップ」などで発売される。【写真】もふもふでかわいい巾着など6アイテム詳細■描きおろしイラストを使用今回登場するのは、白いもふもふのシマエナガがギュッと寄り添う様子などを描いた新たな描きおろしイラストをふんだんに使ったグッズ全6種。ラインナップは、シマエナガのも