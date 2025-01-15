福岡中央署は15日、福岡市中央区内を移動中の男性が持つ携帯に14日午後2時40分ごろ、名前を名乗らぬ男から国際電話番号で不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの情報漏れてますよ。全部使わせてもらいます」などと言われる内容だった。