中国・北京を訪問している自民党の森山幹事長ら与党議員団に対し、中国の王毅外相が「歴史問題や台湾問題に対する日本の態度を各国が注視している」と述べ、日本が慎重な行動をとるよう、くぎを刺していたことがわかりました。北京を訪問している自民党の森山幹事長ら与党議員団は14日、王毅外相と会談しました。中国共産党で対外交流を担当する中央対外連絡部によりますと、会談のなかで、王毅外相は「私たちはパートナーであり、