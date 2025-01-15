櫻坂46の小池美波（26）が、2月19日発売の11thシングル「UDAGAWA GENERATION」の活動をもって卒業することを、自身のブログとグループの公式サイトできのう14日、発表した。これを受け、グループのファンである漫画『SPY×FAMILY』（スパイファミリー）の作者・遠藤達哉氏が、自身のXを更新し、現在の複雑な気持ちを表現したイラストを投稿した。【写真あり】小池美波の愛犬3匹も…『SPY×FAMILY』作者の新イラスト今月6日には