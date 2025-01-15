米メタのザッカーバーグ最高経営責任者（ＣＥＯ）/Jason Henry/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）米ＩＴ大手メタが、成績の最も良くない従業員約５％について削減し、今年後半に、それらのポストを補充する方針であることがわかった。メタが１４日に確認した。メタの直近の四半期報告に基づけば昨年９月時点の従業員数は７万２０００人あまり。今回の人員削減は約３６００人に影響が及ぶ可能性がある。メタのザッカー