お笑いコンビFUJIWARAの藤本敏史（54）が15日、都内で行われた日本乳業協会「私らしくヨーグルト新発見」プロジェクト発表会に出席した。各年代がヨーグルトによる体調管理に取り組み、健康増進を推進するプロジェクト。この日から3本のテレビCMが放映される。藤本は「何を隠そう美容男子。54ですよ？わかるでしょこの顔のつや！」と美容に力を入れていることをアピール。この日はヨーグルトの効果を学び、「いい効果を知ったの