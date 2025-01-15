弁護士の紀藤正樹氏（６４）が１５日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。三菱ＵＦＪ銀行で起こった元行員による貸金庫の窃盗事件に言及した。三菱ＵＦＪ銀行の貸金庫から顧客に無断で金塊２０キロ（約２億６０００万円相当）を盗んだ疑いで元行員の女が逮捕された。女は貸金庫の統括責任者という立場を悪用し、貸金庫からの窃盗を繰り返していたとされている。この事件に紀藤氏は「世界的なメガバンク三菱、それゆえに日本の金