９℃と 寒気が強まるため、東京のあす１６日（木）の予想最高気温は９℃と、あすからは再び寒くなり、寒さが緩むのは、２１日（火）頃になるでしょう。 最高気温の予想グラフを画像で確認できます。 関東地方のあすの天気と予想気温 あす１６日（木）の予想最高気温は 東京都心９℃（きょう‐７℃） 横浜市８℃（きょう‐７℃） 千葉市８℃（きょう‐６℃） さいたま市８℃（きょう‐６℃）と大きく下がる予想です。 関東