女優の音無美紀子（７５）が１５日までに自身のインスタグラムを更新し、「妹幸子の一周忌の法要をいたしました」と報告した。「２月４日が命日なのですが、諸々事情で昨日、幸子の子供達夫婦と６人の孫達で、幸子を偲びました。未だに、幸子がいないのが不思議でたまりません」とつづった。音無は６人姉妹の４女。昨年２月１２日の投稿で「節分の翌日、大好きな妹幸子が天へと旅立ちました。突然に」と妹が４日に亡くなった