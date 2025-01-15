159.38エンベロープ1%上限（10日間） 158.89ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.90現値 157.8010日移動平均 157.56一目均衡表・転換線 157.4021日移動平均 156.22エンベロープ1%下限（10日間） 155.91ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.95一目均衡表・基準線 152.81200日移動平均 151.72一目均衡表・雲（上限） 150.96100日移動平均 149.87一目均