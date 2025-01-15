俳優の山田裕貴が１５日、都内で「カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋山田裕貴監修新商品発表会」に出席した。アンバサダーを務める山田が監修した「塩豚角煮ジンジャーカレー」を１７日から数量限定メニューとして販売する。同日からＣＭも放映される。芸能界きっての“ＣｏＣｏ壱ファン”の山田は、「２３年間食べ続けてきたＣｏＣｏ壱さんで、メニュー監修できるなんて本当にうれしい。夢のような願いをかなえてくれたＣｏ