MLB・ブレーブスのロナルド・アクーニャJr.選手が日本時間15日、自身のインスタグラムでトレーニングの様子を公開しました。インスタグラムでは、ジムのような施設で、アクーニャJr.選手が体幹トレーニングなど様々なトレーニングメニューに取り組む写真が掲載されました。アクーニャJr.選手は昨季、49試合に出場し4本塁打15打点で打率.250の成績。現地5月26日に行われたパイレーツ戦で走塁の際ケガをし、左ひざ前十字靭帯断裂の修