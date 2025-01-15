ヤクルトのドラフト1位・中村優斗投手（21＝愛知工大）が15日、埼玉・戸田グラウンドでの新人合同自主トレで一部別メニューで調整した。ウォーミングアップは行ったものの、キャッチボールは回避。その後はボールを使わないランニングなどのメニューは他のルーキーとともに消化した。上半身の違和感だといい、中村優は「めちゃくちゃ痛いとか、そういう感じではない。念のために、トレーナーさんの指示でやっている。大事を