俳優の山田裕貴（３４）が１５日、都内でアンバサダーをつとめる「カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋」の、新商品発表会に登場した。同社が本社を構える愛知県出身の山田は、生粋のココイチファン。少年時に食べた同社のカレーに衝撃を受け、かねて「ココイチに出会ってから母親のカレーは食べていない」という山田が監修をつとめた新メニュー「塩豚角煮ジンジャーカレー」を発表。壇上で実食すると、思わず「やっぱうめぇ…」と心の