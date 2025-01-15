１４日午後５時３０分頃、神戸市長田区久保町の住宅で、「住人の男性から『友人をどついた。意識がない』と連絡があった」と１１０番があった。駆けつけた兵庫県警長田署員が１階居間で５０歳代くらいの男性が顔付近から血を流して倒れているのを発見。その場で死亡が確認された。顔に暴行を受けたような形跡があり、同署は殺人容疑を視野に捜査している。発表では当時、玄関は施錠されていた。１１０番したのは住人男性（５４