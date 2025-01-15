三菱UFJ銀行の貸金庫から、金塊あわせて約20kg・時価総額2億6000万円相当を盗んだ疑いで逮捕された、三菱UFJ銀行の元行員・今村由香理容疑者（46）。管理を担当していた顧客の「予備鍵」などを使って、貸金庫から金塊を盗み出したあと、都内や千葉県内の7カ所の質店で換金。それによって得た約1億7000万円を、ほかに盗んだ貸金庫の補填などにあてていたとみられており、「9月ごろに窃取したことに間違いないです」と容疑を認めてい