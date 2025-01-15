三田寛子（58）が15日までにインスタグラムを更新。自らを”親バカ”と称した。三田は、東京・日比谷の映画館前広場の写真をアップし、長男中村橋之助が映画初出演、初主演した「シンペイ〜歌こそすべて〜」のタイトルと「朝から足が映画館へと向かってしまう」と記した。三田が出演した映画「Let's豪徳寺」「男はつらいよ寅次郎サラダ記念日」を両親が何度も映画館で見てくれた思い出をつづり「今ようやくその同じ思いに胸熱