女優川栄李奈（29）が15日、都内で行われた日本乳業協会「私らしくヨーグルト新発見」プロジェクト発表会に出席した。各年代がヨーグルトによる体調管理に取り組み、健康増進を推進するプロジェクト。この日から3本のテレビCMが放映される。この日はヨーグルトが健康に与える効果を聞き、「免疫だけじゃなくて心の症状にもいい。食べなきゃって思いますね」と話した。ヨーグルトが花粉症にも有効であることにも触れ、「毎年外を歩