ＴｒｕｅＤａｔａが後場に入りカイ気配となっている。午前１１時３０分ごろ、同社の広告用購買セグメントデータがＨａｋｕｈｏｄｏＤＹＯＮＥ（東京都港区）のＤＭＰ「ＡｕｄｉｅｎｃｅＯｎｅ」と連携を開始したと発表しており、好材料視されている。 ３億８０００万ＩＤを超える膨大なオンライン／オフライン行動データを保有するＡｕｄｉｅｎｃｅＯｎｅと、６０００万人規模の購買データを扱うト