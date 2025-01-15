Ｕ－ＮＥＸＴＨＯＬＤＩＮＧＳが大幅高で３日ぶりに反発している。１４日の取引終了後に発表した第１四半期（２４年９～１１月）連結決算が、売上高９１９億２８００万円（前年同期比２４．７％増）、営業利益８２億５１００万円（同１０．３％増）、純利益４５億６７００万円（同８．８％増）と２ケタ営業増益となったことが好感されている。 課金ユーザー及び顧客単価が増加したコンテンツ配信