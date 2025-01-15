午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８４６、値下がり銘柄数は７２８、変わらずは６７銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位にその他製品、銀行、水産・農林、保険など。値下がりで目立つのは石油・石炭、医薬品、建設など。 出所：MINKABU PRESS