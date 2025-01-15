高位公職者犯罪捜査処（公捜処）が「内乱首謀者」の容疑を受ける尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領を逮捕した。【全文】「法がすべて崩壊した」尹大統領が残したメッセージ公捜処に連行された尹大統領は、直ちに内乱被疑者として厳しい取り調べを受けることになる。現職大統領が逮捕されるのは憲政史上初めてのことであり、公捜処は尹大統領の取り調べを終え次第、48時間以内に拘束令状を請求する方針だ。公捜処は1月15日午前10時3