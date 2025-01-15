DJI JAPAN 株式会社は、折りたたみ式のプロペラを搭載した軽量Vlogカメラドローン「DJI Flip」を1月14日（火）に発売した。 訓練や知識がなくても安全に飛行できる設計を採用したというドローン。「DJI Neo」と同じく、スマートフォンと接続することで送信機なしでの操作にも対応し、音声操作機能も搭載する。 価格は、本体のみの標準モデルが6万6,660円、操縦用送信機「DJI RC 2」を同梱したモデルが9