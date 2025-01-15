■『隣のステラ』柊木昴そっくり！センター分けの前髪にマスク姿の八木勇征 【画像】マスクで顔半分が隠れた八木勇征 FANTASTICSの八木勇征が自身のInstagramを更新。福本莉子とW主演を務める映画『隣のステラ』の台本を手にした最新ショットを公開した。 『別冊フレンド』で大人気連載中の同名漫画が原作の映画『隣のステラ』は、一般人の女子高校生と芸能人の幼馴染のピュアで真っ直ぐな恋愛を描く王道ラブストー