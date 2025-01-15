現地放送局『FOX SPORTS』は14日（日本時間15日）、「2025年MLB最大の掘り出し物25選」を発表。10年7億ドル（約1015億円）の契約でドジャースに移籍した大谷翔平投手が、球団にとって最も有益な契約を結んだ“掘り出し物”選手として1位に選出された。 ■「MLB史上最高額の契約にすでに十分値する」 記事では、争奪戦の行方が注目される佐々木朗希投手についても言及。「まもなくMLB最大の掘り出し物選手の一人となるだろ