FLYING KIDSの浜崎貴司が自身のX（旧Twitter）を更新し、小泉今日子との2ショットを披露した。 【写真】黒ブルゾンの小泉今日子と青ウィンブレの浜崎貴司（FLYING KIDS）の豪華2ショット ■浜崎貴司と小泉今日子が笑顔の2ショットを公開 近田春夫と小泉今日子がプロデュースするイベント『BAD MORNING! CLUB vol.4 -produced by Haruo Chikada×Kyoko Koizumi-』が1月13日に東京・渋谷パルコ ComMunEで開催され、浜崎が出