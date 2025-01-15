MLBが15日、公式Xに大谷翔平選手とデコピンのかわいらしい写真を高画質でファンに提供しました。2024年8月に行われたドジャース対オリオールズ戦で始球式に登場したのは大谷選手の愛犬デコピン。大勢の観客に見守られる中。マウンド上にあるボールをくわえ、大谷選手が合図を出すと、キャッチャーの大谷選手のところへ一目散に駆け出し、見事な始球式を披露し会場を盛り上げました。その後もドジャースの公式SNSでアイコンとしてた