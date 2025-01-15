三菱UFJ銀行の貸金庫から巨額の金品が盗まれた事件で、逮捕された元行員は15年以上ギャンブルにのめり込み、借金返済に困っていたことが分かった。三菱UFJ銀行・元行員の今村由香理容疑者（46）は2024年9月、客2人が利用する貸金庫から金塊あわせて約20kg、時価総額2億6000万円相当を盗んだ疑いで2025年1月14日に逮捕された。捜査関係者によると、今村容疑者は15年以上にわたり競馬などのギャンブルにのめり込み、2013年には700万