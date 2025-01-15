【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ次期大統領が指名した閣僚候補に対する上院委員会での指名承認公聴会が１４日、始まった。国防長官に指名された元保守系ＦＯＸニュース司会者のピート・ヘグセス氏は、日本など同盟国との連携を重視し、中国に対抗する姿勢を鮮明にした。公聴会でヘグセス氏は、「友好国や同盟国と協力し、インド太平洋地域で中国の侵略を抑止する」と表明し、多国間連携に取り組む考えを示した。中国に