ＳＫＥ４８が１４日、３４枚目シングル「Ｔｉｃｋｔａｃｋｚａｃｋ」（３月１２日発売）の選抜メンバーを公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで発表した。今作ではグループにとって初の１２人選抜に踏み切った。センターは２作連続で熊崎晴香が務める。「名古屋で愛され、名古屋に貢献できるグループに成長できるよう、努力を惜しまず日々活動してまいります。そして、東海地方を代表できるグループとして全国区で活躍できるよう