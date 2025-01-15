千葉県銚子市の養鶏場で鳥インフルエンザが疑われるニワトリが見つかりました。銚子市では12日にも確認例があり、遺伝子検査で陽性が確認されれば、再び40万羽超の殺処分となります。千葉県は15日午前9時から対策本部会議を開きました。県によりますと、14日、銚子市の養鶏場で死んだニワトリが27羽見つかり、20羽に行った簡易検査で15羽から鳥インフルエンザの陽性が確認されました。遺伝子検査で陽性が確認されれば、15