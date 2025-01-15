Image: Apple Apple Intelligence対応にも期待。今年発表が予想されているHomePod mini 2と新型Apple TVですが、2025年はまだ始まったばかり。どちらのデバイスもしばらくアップデートがないため、買うタイミングが非常に難しいところですが、今回大まかな発売時期に関する予想が出てきました。新型モデルのHomePod miniとApple TVの発売はもう少し先になりそう？Bloombergのマーク・ガーマ