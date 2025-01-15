中国で大人気のアプリ「小紅書」に移行するＳＮＳユーザーが米国で急上昇している/Yuyu Chen/FeatureChina/AP香港（ＣＮＮ）米最高裁が同国における中国系の動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の今後について審理を進める中、米国のＳＮＳユーザーが中国で大人気のソーシャルメディアアプリ「小紅書」に続々と移行している。「小さな赤い本」を意味し、米国のユーザーからはよく「レッドノート」と略されるこのアプ